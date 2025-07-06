iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда сборной Украины перешел к финалисту Адриатической лиги

Защитник перебрался на Балканы.
Сегодня, 09:30       Автор: Антон Федорцив
Александр Ковляр / FIBA
Александр Ковляр / FIBA

Украинский плеймейкер Александр Ковляр покинул литовский Литкабелис. Он будет выступать за черногорскую Будучност, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник подписал 2-летний контракт с коллективом из Подгорицы. Будучност станет очередным легионерским опытом Ковляра. Украинец также выступал в Эстонии (Тарту, Калев) и Испании (Обрадойро).

В прошлом сезоне "сине-белые" в очередной раз завоевали титул в Черногории. Зато в Адриатической лиге Будучност дошла до финала, где уступила белградскому Партизану (1:3). В новой кампании команда также будет соревноваться в Еврокубке.

Напомним, украинец Дмитрий Скапинцев попал в ростер Портленда на Летнюю лигу НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Будучност Александр Ковляр Литкабелис

Статьи по теме

Манчестер Сити собрался активировать клаусулу финалиста Лиги чемпионов Манчестер Сити собрался активировать клаусулу финалиста Лиги чемпионов
"Снова жалуется и ноет": Экс-чемпион раскритиковал Фьюри за непризнание поражений от Усика "Снова жалуется и ноет": Экс-чемпион раскритиковал Фьюри за непризнание поражений от Усика
Лиллард заинтересовал самый титулованный клуб НБА Лиллард заинтересовал самый титулованный клуб НБА
Рома нашла в Лечче конкурента для Довбика Рома нашла в Лечче конкурента для Довбика

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы, спарринги Динамо и Шахтера
просмотров

Последние новости

Европа12:00
Манчестер Сити собрался активировать клаусулу финалиста Лиги чемпионов
Бокс11:58
"Снова жалуется и ноет": Экс-чемпион раскритиковал Фьюри за непризнание поражений от Усика
НБА11:25
Лиллард заинтересовал самый титулованный клуб НБА
Европа10:59
Рома нашла в Лечче конкурента для Довбика
Европа10:44
Ливерпуль снова нацелился на защитника из Бундеслиги
Бокс10:33
"Почему бы не посмотреть это снова?": Промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком
Европа10:10
Манчестер Юнайтед выделил деньги на форварда Челси
НБА09:49
Обмены НБА: Вашингтон выменял Уитмора из Хьюстона
Украина09:35
Календарь Динамо: "бело-синие" еще раз сыграют с соперником, которому вчера уступили
Украина09:30
Звезда сборной Украины перешел к финалисту Адриатической лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK