Звезда сборной Украины перешел к финалисту Адриатической лиги

Украинский плеймейкер Александр Ковляр покинул литовский Литкабелис. Он будет выступать за черногорскую Будучност, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник подписал 2-летний контракт с коллективом из Подгорицы. Будучност станет очередным легионерским опытом Ковляра. Украинец также выступал в Эстонии (Тарту, Калев) и Испании (Обрадойро).

В прошлом сезоне "сине-белые" в очередной раз завоевали титул в Черногории. Зато в Адриатической лиге Будучност дошла до финала, где уступила белградскому Партизану (1:3). В новой кампании команда также будет соревноваться в Еврокубке.

Напомним, украинец Дмитрий Скапинцев попал в ростер Портленда на Летнюю лигу НБА.

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