Исполком ФБУ пожизненно отстранил судью из-за фальсификации документов

Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины принял решение пожизненно отстранить уже бывшего арбитра Николая Амбросова.

Согласно официальному сайту ФБУ, Амбросов был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с баскетболом, за нарушение статьи 57 Дисциплинарного кодекса ФБУ "Фальсификация, устное/письменное заявление, которое не соответствует действительности".

В октябре 2021 года Амбросова отстранили на три года от судейства из-за неправомерных действий во время исполнения служебных обязанностей. Тогда на электронную почту Федерации поступило анонимное обращение с обвинениями Николая Амбросова в неправомерных действиях при исполнении им служебных обязанностей.

Речь шла о получении взяток за назначение судей. Ряд арбитров подтвердили этот факт, в результате чего Амбросов был отстранен от исполнения своих обязанностей и судейства в украинском чемпионате.

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13 сентября 2022 года генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский сообщил, что Председатель судейства Евролиги Ричард Стоукс рассказал, что к нему обратился Амбросов с запросом о судействе и отметил, что он уехал из Украины, а ФБУ якобы дает ему разрешение судить во всех лигах.

В качестве доказательства он предоставил письмо от ФБУ Ричарду Стоуксу. Оно было на бланке Федерации, с исходным номером и с подписью Драбиковского В.В. Однако генеральный секретарь отрицал подписание этого письма и ответил Стоуксу, что это "фейк".