Тренер Партизана сравнил киевское Динамо с московским

Наставник сербского Партизана Александар Станоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевского Динамо в квалификации в Лигу чемпионов, сравнив вице-чемпионов Украины с московским клубом:

"Они уровня Динамо москва, это будет матч с высокой интенсивностью и прямой игрой. Это будет напряженный матч против сильного соперника. Вы видели, как мы играли в росии, с каким уровнем интенсивности и объемом бега нам приходилось справляться.

В матче с киевским Динамо мы должны быть немного опаснее в атаке. В первых двух товарищеских матчах в росии мы не представляли угрозы, не атаковали штрафной соперника, слишком мало времени проводили в финальной трети поля. Наша дисциплина постепенно формируется, но нам нужно немного больше движения без мяча, игра в обоих направлениях. В этом отношении нам нужно, чтобы ребята адаптировались к уровню тренировок", - сказал Станоевич в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Динамо сыграет с Партизаном во втором раунде квалификации в Лигу чемпионов. Первая игра состоится уже 23 июля, а ответный матч запланирован на 31 июля.

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