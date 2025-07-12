Украина U-20 проиграла сверстникам из Германии на старте Евробаскета

"Желто-голубые" не смогли успешно начать свой путь на турнире.

Сборная Украины до 20 лет встретилась с Германией на старте Евробаскета.

Команды показали очень ровную игру, где ни один из коллективов не обладал серьезной инициативой.

В первой четверти победу одержали немцы со счетом 15:18, во второй Украина победила - 14:11.

Третья десять минут завершилась снова в пользу Германии - 14:15. Последняя часть игры продолжала идти по сценарию максимального напряжения, но, к сожалению, именно Германия дожала Украину, одержав победу со счетом 19:20 и в целом в матче со счетом 62:64.

Украина U-20 - Германия U-20 62:64 (15:18, 14:11, 14:15, 19:20)

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