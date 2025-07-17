Украина U-20 уступила сборной Чехии на молодежном Евробаскете

Молодежная сборная Украины потерпела поражение от чешских сверстников на Евробаскете U-20. Подопечные Валерия Плеханова еще не одержали ни одной победы в соревнованиях этого года.

Чехия U-20 шокировала "сине-желтых" мощным стартовым отрезком (13:0). Полностью прийти в себя украинская молодежка до большого перерыва не сумела. После двух четвертей дефицит очков составил -20.

Впрочем, сборная Украины U-20 попыталась реваншироваться. "Сине-желтые" отыграли 10 пунктов в третьей десятиминутке. Однако, в финальной четверти проиграли столько же и уступили.

Теперь команда Плеханова будет бороться за выживание в Дивизионе A. Первый соперник – Исландия U-20. Матч против островитян запланирован на 19 июля. Неудачное противостояние вылетит в Дивизион B.

Евробаскет U-20

плей-офф

Чехия U-20 – Украина U-20 – 85:65 (23:8, 21:16, 11:21, 30:20)

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