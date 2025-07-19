Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Исландии U-20 на Евробаскете

Сборная Украины U-20 потерпела поражение от исландской молодежки на Евробаскете среди 20-летних. Подопечные Валерия Плеханова не смогли закрепиться в Дивизионе A чемпионата Европы.

Островитяне шокировали Украину сверхуверенным стартом (19:0). "Сине-желтые" достойно ответить на такой рывок не сумели. В первой четверти украинская молодежка набрала всего 6 пунктов.

Еще 8 очков сборная Исландии U-20 добавила во второй десятиминутке. Команда Плеханова была активнее после большого перерыва. Тем не менее, удалось лишь сделать отставание менее унизительным (-21).

Как следствие, Украина U-20 упустила шансы на сохранение прописки в Дивизионе A. Последний матч "сине-желтые" сыграют против неудачника противостояния молодежек Германии и Финляндии. Поединок намечен на 20 июля.

Евробаскет U-20

плей-офф

Исландия U-20 – Украина U-20 – 88:67 (29:6, 29:21, 13:20, 17:20)

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