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Баскетбол

Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Исландии U-20 на Евробаскете

"Сине-желтые" досрочно вылетели в Дивизион B.
Сегодня, 15:15       Автор: Антон Федорцив
Исландия U-20 – Украина U-20 / FIBA
Исландия U-20 – Украина U-20 / FIBA

Сборная Украины U-20 потерпела поражение от исландской молодежки на Евробаскете среди 20-летних. Подопечные Валерия Плеханова не смогли закрепиться в Дивизионе A чемпионата Европы.

Островитяне шокировали Украину сверхуверенным стартом (19:0). "Сине-желтые" достойно ответить на такой рывок не сумели. В первой четверти украинская молодежка набрала всего 6 пунктов.

Еще 8 очков сборная Исландии U-20 добавила во второй десятиминутке. Команда Плеханова была активнее после большого перерыва. Тем не менее, удалось лишь сделать отставание менее унизительным (-21).

Как следствие, Украина U-20 упустила шансы на сохранение прописки в Дивизионе A. Последний матч "сине-желтые" сыграют против неудачника противостояния молодежек Германии и Финляндии. Поединок намечен на 20 июля.

Евробаскет U-20
плей-офф
Исландия U-20 – Украина U-20 – 88:67 (29:6, 29:21, 13:20, 17:20)

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