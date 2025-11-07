Сборная Великобритании возвращается в международный баскетбол
ФИБА сняла дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании, теперь мужская сборная страны сможет вернуться к участию в международных соревнованиях.
Отстранение Федерации баскетбола Великобритании было наложено 14 октября 2025 года. В период дисквалификации команда не имела права участвовать в международных турнирах ФИБА среди мужчин.
После отмены санкций Великобритания вновь получила право выступать в европейских квалификационных матчах.
Читай также: Самый высокий баскетболист дебютировал в студенческом противостоянии
Квалификационные матчи Кубка мира ФИБА 2027 стартуют 27 ноября 2025 года.
Однако, несмотря на восстановление международного статуса, Федерация баскетбола Великобритании по-прежнему лишена права лицензировать и признавать внутренние клубные соревнования.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!