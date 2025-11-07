iSport.ua
Баскетбол

Сборная Великобритании возвращается в международный баскетбол

ФИБА сняла дисквалификацию.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Великобритании c баскетболу / Getty Images
Сборная Великобритании c баскетболу / Getty Images

ФИБА сняла дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании, теперь мужская сборная страны сможет вернуться к участию в международных соревнованиях.

Отстранение Федерации баскетбола Великобритании было наложено 14 октября 2025 года. В период дисквалификации команда не имела права участвовать в международных турнирах ФИБА среди мужчин.

После отмены санкций Великобритания вновь получила право выступать в европейских квалификационных матчах.

Квалификационные матчи Кубка мира ФИБА 2027 стартуют 27 ноября 2025 года.

Квалификационные матчи Кубка мира ФИБА 2027 стартуют 27 ноября 2025 года.

Однако, несмотря на восстановление международного статуса, Федерация баскетбола Великобритании по-прежнему лишена права лицензировать и признавать внутренние клубные соревнования.

