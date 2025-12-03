Ковляр обошел Пуха Джеттера и Иссуфа Санона по ассистам за сборную Украины

Разыгрывающий защитник сборной Украины по баскетболу Александр Ковляр вышел на четвертое место в списке лучших ассистентов в истории национальной команды.

В последнем матче против Дании Ковляр оформил 11 ассистов и довел общее число результативных передач за сборную до 97.

Таким образом он обошел Иссуфа Санона и натурализованного Юджина "Пуха" Джеттера.

Лучшие ассистенты в истории сборной Украины

1. Денис Лукашов – 228

2. Александр Липовый – 148

3. Вячеслав Бобров – 111

4. Александр Ковляр – 97

5. Юджин Джетер – 94

6. Иссуф Санон – 86

7. Сергей Гладыр – 80

8. Богдан Близнюк – 77

9. Александр Мишула – 69

10. Леонид Яйло – 68

Больше того, такого показателя Александр достиг всего за 16 матчей в сборной, а средний показатель в 6,1 ассист за игру - это лучший показатель в истории национальной команды. Ранее ISPORT публиковал комментарий игрока по матчу против Дании.

