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Баскетбол

Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира-2023

"Les Bleus" настроены на завоевание своего первого мирового титула.
Сегодня, 17:49
Руди Гобер и Эли Окобо / Getty Images
Руди Гобер и Эли Окобо / Getty Images

Сборная Франции опубликовала список игроков, которые попали в окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира-2023.

Так, под руководством Венсана Колле выступят двенадцать баскетболистов, среди которых есть звезды НБА и Европы, сообщает BasketNews.

Заявка сборной Франции на чемпионат мира-2023

  • Сильвен Франсиско (Перистери); 
  • Нандо де Коло (Виллербан);
  • Исайя Кординье (Виртус);
  • Эли Окобо (Монако);
  • Эван Фурнье (Нью-Йорк);
  • Якуба Уаттара (Монако);
  • Терри Тарпи (Монако);
  • Николя Батюм (Клипперс); 
  • Гершон Ябуселе (Реал);
  • Матиас Лессор (Панатинаикос); 
  • Мустафа Фалль (Олимпиакос);
  • Руди Гобер (Миннесота).

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет на площадках Индонезии, Японии и Филиппин. Старт турнира состоится в пятницу, 25 августа.

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Первыми на паркет выйдут Ангола и Италия, а параллельно с ними - Финляндия и Австралия.

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