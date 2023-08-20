Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира-2023

"Les Bleus" настроены на завоевание своего первого мирового титула.

Сборная Франции опубликовала список игроков, которые попали в окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира-2023.

Так, под руководством Венсана Колле выступят двенадцать баскетболистов, среди которых есть звезды НБА и Европы, сообщает BasketNews.

Заявка сборной Франции на чемпионат мира-2023

Сильвен Франсиско (Перистери);

Нандо де Коло (Виллербан);

Исайя Кординье (Виртус);

Эли Окобо (Монако);

Эван Фурнье (Нью-Йорк);

Якуба Уаттара (Монако);

Терри Тарпи (Монако);

Николя Батюм (Клипперс);

Гершон Ябуселе (Реал);

Матиас Лессор (Панатинаикос);

Мустафа Фалль (Олимпиакос);

Руди Гобер (Миннесота).

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет на площадках Индонезии, Японии и Филиппин. Старт турнира состоится в пятницу, 25 августа.

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Первыми на паркет выйдут Ангола и Италия, а параллельно с ними - Финляндия и Австралия.

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