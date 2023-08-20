Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира-2023
"Les Bleus" настроены на завоевание своего первого мирового титула.
Сборная Франции опубликовала список игроков, которые попали в окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира-2023.
Так, под руководством Венсана Колле выступят двенадцать баскетболистов, среди которых есть звезды НБА и Европы, сообщает BasketNews.
Заявка сборной Франции на чемпионат мира-2023
- Сильвен Франсиско (Перистери);
- Нандо де Коло (Виллербан);
- Исайя Кординье (Виртус);
- Эли Окобо (Монако);
- Эван Фурнье (Нью-Йорк);
- Якуба Уаттара (Монако);
- Терри Тарпи (Монако);
- Николя Батюм (Клипперс);
- Гершон Ябуселе (Реал);
- Матиас Лессор (Панатинаикос);
- Мустафа Фалль (Олимпиакос);
- Руди Гобер (Миннесота).
Напомним, что чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет на площадках Индонезии, Японии и Филиппин. Старт турнира состоится в пятницу, 25 августа.
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Первыми на паркет выйдут Ангола и Италия, а параллельно с ними - Финляндия и Австралия.
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