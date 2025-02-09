Женская сборная Украины не без проблем победила Северную Македонию
Несмотря на победу, у команды нет шансов на выход на Евробаскет-2025.
В рамках отбора на женский Евробаскет Украина встретилась с Северной Македонией.
Команды продемонстрировали напряженную борьбу, однако, «желто-голубые» вышли победительницами - 74:72.
Самой результативной в составе Украины стала Алина Ягупова, набрав 19 очков.
Отметим, что Украина стала третьей в группе, имея две победы и 4 поражения. Такой результат не дает возможности бороться за попадание в основную сетку Евробаскета.
Украина - Северная Македония 74:72
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