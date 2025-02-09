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Баскетбол

Женская сборная Украины не без проблем победила Северную Македонию

Несмотря на победу, у команды нет шансов на выход на Евробаскет-2025.
Вчера, 22:39
Украина - Северная Македония / ФБУ/fbu.ua
Украина - Северная Македония / ФБУ/fbu.ua

В рамках отбора на женский Евробаскет Украина встретилась с Северной Македонией.

Команды продемонстрировали напряженную борьбу, однако, «желто-голубые» вышли победительницами - 74:72.

Самой результативной в составе Украины стала Алина Ягупова, набрав 19 очков.

Отметим, что Украина стала третьей в группе, имея две победы и 4 поражения. Такой результат не дает возможности бороться за попадание в основную сетку Евробаскета.

Украина - Северная Македония 74:72

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина

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