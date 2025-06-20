Паркер не против снова подраться с Чисорой, а WBO готова одобрить поединок

Новозеландец и британец могут третий раз встретиться в ринге.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер может провести третий бой против ветерана дивизиона Дерека Чисоры.

Промоутер новозеландского боксера Дэвид Хиггинс заявил, что он не исключают возможность, что британец снова станет соперником его подопечного.

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"Я уверен, что он будет открыт для третьего боя", - сказал промоутер.

В свою очередь президент WBO Густаво Оливьери отметил, что они будут готовы санкционировать защиту Паркера против Чисоры, который занимает седьмое место в рейтинге организации.

"Паркер может защитить временный титул против любого соперника из топ-15 рейтинга WBO", - приводит слова Оливьери Sky Sports.

Напомним, что Паркер уже дважды одолел Чисору: в 2021 году в мае он выиграл бой с британцем раздельным решением, а после в декабре судьи отдали победу новозеландцу уже единогласно.

Ранее промоутер сообщил, когда Паркер проведет следующий бой.

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