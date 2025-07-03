Ломаченко отреагировал на лишение гражданства Украины его религиозного кумира из московского патриархата

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на лишение украинского гражданства Ореста Березовского, более известного как митрополита так называемой УПЦ МП Онуфрия.

Бывший боксер высказал слова поддержки своему религиозному кумиру, написав об этом у себя в Facebook.

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"У Человека могут отнять паспорт, отнять все земное, но Любовь и Веру никак! Уважаемый Блаженнейший Митрополит Онуфрий - Человек, которого поставил Господь на свое место, для равновесия борьбы с врагами!

Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Мф.7:17. Мир Всем", - написал Ломаченко.

Напомним, что 2 июля по материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как митрополит Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Было установлено, что церковный деятель добровольно получил российское гражданство еще в 2002 году, не сообщив об этом уполномоченным органам власти Украины. По имеющейся в СБУ информации, Березовский поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

Напомним, ранее Александр Усик высказался о завершении карьеры Ломаченко и отключил комментарии под этим постом в Instagram.

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