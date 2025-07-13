Шакур выбрал себе следующего соперника после победы над Сепедой

Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о своих планах после победы в поединке с временным чемпионом организации Уильямом Сепедой.

Американский боксер заявил, что хочет устроить объединительный бой с обладателем пояса WBA в дивизионе Джервонтой Дэвисом.

Читай также: Стивенсон нанес Сепеде первое поражение на профи-ринге

"Я уже говорил, кого хочу. Лучший против лучшего. Бой с "Танком" должен быть следующим.

Я же говорил вам, что я боец высокого уровня, элитного класса. Давайте снова сделаем бокс великим. Давайте ставить лучших бойцов друг против друга на ринге", - приводит слова Стивенсона Seconds Out.

Ранее Ламонт Роуч ответил, скажется ли арест Джервонты Дэвиса на их запланированном реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!