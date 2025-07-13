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Шакур выбрал себе следующего соперника после победы над Сепедой

Чемпион WBC в легком весе желает получить объединительный бой.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о своих планах после победы в поединке с временным чемпионом организации Уильямом Сепедой.

Американский боксер заявил, что хочет устроить объединительный бой с обладателем пояса WBA в дивизионе Джервонтой Дэвисом.

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"Я уже говорил, кого хочу. Лучший против лучшего. Бой с "Танком" должен быть следующим.

Я же говорил вам, что я боец высокого уровня, элитного класса. Давайте снова сделаем бокс великим. Давайте ставить лучших бойцов друг против друга на ринге", - приводит слова Стивенсона Seconds Out.

Ранее Ламонт Роуч ответил, скажется ли арест Джервонты Дэвиса на их запланированном реванше.

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