Роуч ответил, скажется ли арест Джервонты на их реванше

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Ламонт Роуч отреагировал на арест обладателя титула WBA в легком дивизионе Джервонты Дэвиса, с которым у него запланирован реванш.

Американский боксер заверил, что их повторный бой состоится в намеченную дату, несмотря на проблемы с законом у соотечественника.

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"Одна маленькая птичка принесла на хвосте, что этот парень уже вернулся домой. Это для всех тех, кто говорит: "Вы не будете драться, вы не будете драться".

Он быстро прошел спа-процедуры и свалил оттуда к черту. Хочу сообщить вам всем, что бой все еще состоится и по-прежнему запланирован на 16 августа", - приводит слова Роуча Seconds Out.

Второй поединок Дэвис - Роуч должен состояться 16 августа в Лас-Вегасе.

Ранее Джервонта был задержан по обвинению в домашнем насилии, но позже боксера освободили из-под стражи под залог.

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