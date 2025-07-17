"Don't push the horses": Усик удивил команду Дюбуа переводом поговорки

Украинец Александр Усик удивил команду Даниэля Дюбуа, отвечая на то, что промоутер британца уверен в победе своего клиента.

Говоря о словах Фрэнка Уоррена, украинец буквально перевел на английский украинскую поговорку: «Не гоните лошадей» (Усик сказал: Dont push the horses - прим.).

Это вызвало забавную реакцию у команды Дюбуа, поскольку правильно было бы сказать hold your horses, то есть, придержите своих лошадей.

'Don't push the horses' 😅 @usykaa



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Напомним, ранее Усик назвал бой против Даниэля важным для воинов.

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