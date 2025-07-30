iSport.ua
Русский Українська

Терадзи проиграл чемпионский бой Сандовалю

Кэн Сиро не защитил титулы от посягательств Эль Ниньо.
Вчера, 22:59       Автор: Антон Федорцив
Рикардо Сандоваль / Getty Images
Рикардо Сандоваль / Getty Images

Японец Кэнсиро Терадзи неожиданно проиграл поединок американскому боксеру Рикардо Сандовалю. Бой в Йокогаме длился все 12 раундов.

Соперники подошли к противостоянию с сериями побед. После разведки инициативой завладел Терадзи и даже отправил претендента в нокдаун. Впрочем, американец выровнял положение, а затем перебоксировал чемпиона.

В конце концов, Сандовалю отдали предпочтение двое из трех судей (115:112, 113:114, 117:110). К нему перешли чемпионские пояса наилегчайшего веса по версиям WBA и WBC. Это первые титулы такого уровня для американца.

Тем временем японский боксер Наоя Иноуэ остался в первой тройке рейтинга P4P.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рикардо Сандоваль Кэнсиро Терадзи

Статьи по теме

Феррари решила судьбу руководителя конюшни Феррари решила судьбу руководителя конюшни
НБА анонсировала поединки регулярки в Европе НБА анонсировала поединки регулярки в Европе
Шахтер получил потенциального соперника в квалификации Лиги Европы Шахтер получил потенциального соперника в квалификации Лиги Европы
Пафос одолел Маккаби и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов Пафос одолел Маккаби и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с россиянкой во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Формула 100:50
Феррари решила судьбу руководителя конюшни
НБА00:19
НБА анонсировала поединки регулярки в Европе
Вчера, 23:51
Лига Европы23:51
Шахтер получил потенциального соперника в квалификации Лиги Европы
Лига Чемпионов23:22
Пафос одолел Маккаби и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Бокс22:59
Терадзи проиграл чемпионский бой Сандовалю
Европа22:28
Бавария отпустила в Ла Лигу кандидата в сборную Испании
Бокс21:55
Богачук будет драться в андеркарде поединка Канело с Кроуфордом
Теннис21:25
Свитолина сыграет с россиянкой во втором круге турнира в Монреале
Европа20:52
МЮ рассмотрит подписание вратаря Манчестер Сити
Бокс20:17
Бывший тренер Тайсона и Холифилда умер от рака
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK