Терадзи проиграл чемпионский бой Сандовалю

Японец Кэнсиро Терадзи неожиданно проиграл поединок американскому боксеру Рикардо Сандовалю. Бой в Йокогаме длился все 12 раундов.

Соперники подошли к противостоянию с сериями побед. После разведки инициативой завладел Терадзи и даже отправил претендента в нокдаун. Впрочем, американец выровнял положение, а затем перебоксировал чемпиона.

В конце концов, Сандовалю отдали предпочтение двое из трех судей (115:112, 113:114, 117:110). К нему перешли чемпионские пояса наилегчайшего веса по версиям WBA и WBC. Это первые титулы такого уровня для американца.

Тем временем японский боксер Наоя Иноуэ остался в первой тройке рейтинга P4P.

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