Промоутер Энниса назвал его следующего соперника после победы над Лимой

Эдди Хирн хочет свести подопечного в ринге с еще одним временным чемпионом.

Эдди Хирн, промоутер временного чемпиона WBA в первом среднем весе Джарона Энниса, высказался о его следующем бое после победы над Уисмой Лимой.

По словам представителя боксера, он собирается устроить ему поединок против обладателя временного титула WBC в дивизионе Вирджила Ортиса. При этом промоутер абсолютно уверен в успехе своего клиента.

"Бой с Вирджилом Ортисом - лучший вариант. Президент Golden Boy Эрик Гомес, владелец компании Оскар Де Ла Хойя и я сели вместе и согласовали договор с DAZN на поединок "Бутса" с Ортисом где-то в первом квартале следующего года.

Все условлено. Эннису только нужно было сделать то, что он сделал. Эннис уничтожит Ортиса. Этот парень уничтожит всех", - приводит слова Хирна The Ring.

Напомним, что Эннис победил Лиму техническим нокаутом в первом раунде.

