"Будет следующим": Эннис подтвердил своего ближайшего соперника

Временный чемпион рассказал, против кого собирается выйти в ринг.
Вчера, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Джарон Эннис / Getty Images
Джарон Эннис / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Джарон Эннис высказался о своих планах после победы над Уисмой Лимой.

Американский боксер подтвердил слова своего промоутера Эдди Хирна, что он собирается встретиться в ринге с обладателем временного титула WBC Вирджилом Ортисом. Также он перечислил других потенциальных соперников.

Читай также: Промоутер Энниса назвал его следующего соперника после победы над Лимой

"Он будет следующим. Я знаю, что у Вирджила Ортиса есть свой бой. А если он не выиграет, я выйду на поединок с победителем.

Если следующим соперником не будет Ортис, я слышал, что этот малыш Джермелл Чарло вызвал меня на бой, он может его получить.

Фундора тоже. Как его зовут, Бахарак? (Бахрам Муртазалиев. - прим.). Он тоже может получить бой. О, Ксандер Заяс, он может получить его.

Я борюсь за пояс. Это моя весовая категория - первый средний вес мой. Я в деле", - приводит слова Энниса BoxingScene.

Напомним, что Эннис победил Лиму техническим нокаутом в первом раунде.

