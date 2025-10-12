"Будет следующим": Эннис подтвердил своего ближайшего соперника
Временный чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Джарон Эннис высказался о своих планах после победы над Уисмой Лимой.
Американский боксер подтвердил слова своего промоутера Эдди Хирна, что он собирается встретиться в ринге с обладателем временного титула WBC Вирджилом Ортисом. Также он перечислил других потенциальных соперников.
"Он будет следующим. Я знаю, что у Вирджила Ортиса есть свой бой. А если он не выиграет, я выйду на поединок с победителем.
Если следующим соперником не будет Ортис, я слышал, что этот малыш Джермелл Чарло вызвал меня на бой, он может его получить.
Фундора тоже. Как его зовут, Бахарак? (Бахрам Муртазалиев. - прим.). Он тоже может получить бой. О, Ксандер Заяс, он может получить его.
Я борюсь за пояс. Это моя весовая категория - первый средний вес мой. Я в деле", - приводит слова Энниса BoxingScene.
Напомним, что Эннис победил Лиму техническим нокаутом в первом раунде.
