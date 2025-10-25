Вордли прокомментировал перспективу встречи с Усиком

Владелец временного титула WBA Фабио Вордли встретится 25 октября на O2 Arena в Лондоне с временным чемпионом мира по версии WBO в тяжёлом весе Джозефом Паркером.

Перед главным боем Фабио Вордли рассказал, согласится ли абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик провести бой с ним.

"Кто знает, кто знает. Он невероятно интересный персонаж, интересный человек. Кто знает, что может придумать его мозг, его ум, что может ему понравиться в плане бокса или, возможно, вне его. Я знаю, что он размышлял о бое по правилам ММА или что-то подобное, я видел это в интернете".

"Я точно думаю, что он уже понемногу размышляет о завершении карьеры, особенно на этом этапе и, очевидно, учитывая его возраст. Он на завершающем этапе. Нельзя сказать, что он стар, но он точно оглядывается. Он, видимо, размышляет: У меня остался ещё один, два, возможно, три боя. Он хочет оценить это", — сказал боксер BoxingScene.

