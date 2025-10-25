"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о предстоящем бое против обладателя временного титула WBA Фабио Уордли.

Новозеландский боксер выразил уверенность, что ему по силам справиться с британским соперником.

"Я силен и готов. Это не шутка. Я серьезно отношусь к своей работе. Завтра я пробью в нем дыры и дам ему урок.

Мы сделали в лагере все, чтобы быть готовым к тому, что он привезет. Мы осторожны и не хотим отвечать огнем на огонь. Хочу добраться до него", - приводит слова Паркера пресс-служба Queensberry Promotions.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Напомним, ранее Паркер и Уордли провели финальную дуэль взглядов перед поединком.

