"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли

Новозеландец пообещал дать урок своему будущему оппоненту.
Сегодня, 01:02       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о предстоящем бое против обладателя временного титула WBA Фабио Уордли.

Новозеландский боксер выразил уверенность, что ему по силам справиться с британским соперником.

Читай также: Паркер оказался тяжелее Уордли

"Я силен и готов. Это не шутка. Я серьезно отношусь к своей работе. Завтра я пробью в нем дыры и дам ему урок.

Мы сделали в лагере все, чтобы быть готовым к тому, что он привезет. Мы осторожны и не хотим отвечать огнем на огонь. Хочу добраться до него", - приводит слова Паркера пресс-служба Queensberry Promotions.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Напомним, ранее Паркер и Уордли провели финальную дуэль взглядов перед поединком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

