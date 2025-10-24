Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) уже вскоре встретится в ринге с обладателем временного титула WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО)

Бой состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Накануне поединка будущие соперники прошли официальную процедуру взвешивания, по итогам которой Паркер оказался тяжелее Уордли. Под новозеландцем весы показали 119 кг, а под британцем - 110,1 кг.

Результаты взвешивания Паркер - Уордли:

262.4 lbs for Joseph Parker 😤🔥#ParkerWardley | Tomorrow | The O2, London | Watch LIVE on @DAZNBoxing PPV 📺 pic.twitter.com/HQlASMpWkw