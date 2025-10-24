Паркер оказался тяжелее Уордли
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) уже вскоре встретится в ринге с обладателем временного титула WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО)
Бой состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
Накануне поединка будущие соперники прошли официальную процедуру взвешивания, по итогам которой Паркер оказался тяжелее Уордли. Под новозеландцем весы показали 119 кг, а под британцем - 110,1 кг.
Результаты взвешивания Паркер - Уордли:
- Джозеф Паркер - 119 кг (262,4 фунта)
- Фабио Уордли - 110,1 кг (242,7 фунта)
262.4 lbs for Joseph Parker 😤🔥#ParkerWardley | Tomorrow | The O2, London | Watch LIVE on @DAZNBoxing PPV 📺 pic.twitter.com/HQlASMpWkw— Queensberry Promotions (@Queensberry) October 24, 2025
Fabio Wardley weighs in at 242.7lbs ahead of his clash with Joseph Parker 🔥#ParkerWardley | Tomorrow | The O2, London | Watch LIVE on @DAZNBoxing PPV 📺 pic.twitter.com/NdTHQb1db9— Queensberry Promotions (@Queensberry) October 24, 2025
Напомним, что победитель боя Паркер - Уордли должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.
Ранее Уордли оставил послание Паркеру перед поединком.
