Паркер оказался тяжелее Уордли

Соперники прошли традиционную процедуру взвешивания.
Вчера, 21:59
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) уже вскоре встретится в ринге с обладателем временного титула WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО)

Бой состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Читай также: "Все или ничего": Промоутер указал на главную ценность боя Паркер - Уордли

Накануне поединка будущие соперники прошли официальную процедуру взвешивания, по итогам которой Паркер оказался тяжелее Уордли. Под новозеландцем весы показали 119 кг, а под британцем - 110,1 кг.

Результаты взвешивания Паркер - Уордли:

  • Джозеф Паркер - 119 кг (262,4 фунта)
  • Фабио Уордли - 110,1 кг (242,7 фунта)

Напомним, что победитель боя Паркер - Уордли должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Ранее Уордли оставил послание Паркеру перед поединком.

