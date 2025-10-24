"Будет нокаут": Уордли оставил послание Паркеру перед боем

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Фабио Вордли высказался о предстоящем бое против обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера.

Британский боксер выразил уверенность, что сможет одержать досрочную победу.

"25 октября, O2 Arena - пожалуй, лучшая боксерская арена в Великобритании. Она имеет особую атмосферу: 20 тысяч человек, и все вокруг пылает энергией.

Два ярких бойца в ринге, но победитель будет только один - Фабио Уордли победит. Будет нокаут от Фабио Уордли", - приводит слова Уордли пресс-служба Queensberry Promotions.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Ранее Паркер заявил, что готов выйти против Усика после Уордли.

