iSport.ua
Русский Українська

"Будет нокаут": Уордли оставил послание Паркеру перед боем

Британский боксер поделился ожиданиями от будущего поединка.
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Фабио Вордли высказался о предстоящем бое против обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера.

Британский боксер выразил уверенность, что сможет одержать досрочную победу.

Читай также: "Все или ничего": Промоутер указал на главную ценность боя Паркер - Уордли

"25 октября, O2 Arena - пожалуй, лучшая боксерская арена в Великобритании. Она имеет особую атмосферу: 20 тысяч человек, и все вокруг пылает энергией.

Два ярких бойца в ринге, но победитель будет только один - Фабио Уордли победит. Будет нокаут от Фабио Уордли", - приводит слова Уордли пресс-служба Queensberry Promotions.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Ранее Паркер заявил, что готов выйти против Усика после Уордли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Фабио Уордли

Статьи по теме

"Думаю, он честный парень": Промоутер Паркера призвал Усика принять бой "Думаю, он честный парень": Промоутер Паркера призвал Усика принять бой
"Все или ничего": Промоутер указал на главную ценность боя Паркер - Уордли "Все или ничего": Промоутер указал на главную ценность боя Паркер - Уордли
Чисора спрогнозировал быстрый исход боя Паркер - Уордли Чисора спрогнозировал быстрый исход боя Паркер - Уордли
УПЛ: Эпицентр нанес поражение Александрии, ничья Вереса и Зари УПЛ: Эпицентр нанес поражение Александрии, ничья Вереса и Зари

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина20:35
УПЛ: Эпицентр нанес поражение Александрии, ничья Вереса и Зари
Украина20:20
Заря в большинстве не смогла обыграть Верес
Биатлон20:05
Именитая французская биатлонистка получила условный срок
Европа19:58
Лидер Манчестер Юнайтед имеет отступные в своем контракте
Европа19:30
Карвахаль намерен провести беседу с Ямалем
Футзал19:25
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал одержал победу над Тайр Эксперт
Лига конференций19:10
Лига конференций: поражения Шахтера и Динамо, Фиорентина разгромила Рапид, Риека одолела Спарту в доигровке
Бокс18:59
"Думаю, он честный парень": Промоутер Паркера призвал Усика принять бой
Европа18:50
Мареска - об Эстевао: Ему суждено достичь вершины футбола
Бокс18:28
"Будет нокаут": Уордли оставил послание Паркеру перед боем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK