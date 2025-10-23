"Цель для каждого": Паркер готов выйти против Усика после Уордли

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер нацелен на бой против абсолюта дивизиона Александра Усика после встречи в ринге с обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли.

Новозеландский боксер рассчитывает на победу в ближайшем поединке, после чего готов подраться с украинцем.

"Усик - цель для каждого супертяжеловеса, у него все пояса. Поэтому мне нужно правильно провести этот бой.

Я знаю, на что способен в ринге, и если я сделаю все правильно, то одержу победу и смогу победить любого супертяжеловеса. Все начнется в эти выходные, а после этого целью станет Усик", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик определился со следующим соперником.

