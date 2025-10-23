iSport.ua
Русский Українська

"Цель для каждого": Паркер готов выйти против Усика после Уордли

Временный чемпион рассчитывает получить бой с абсолютом.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер нацелен на бой против абсолюта дивизиона Александра Усика после встречи в ринге с обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли.

Новозеландский боксер рассчитывает на победу в ближайшем поединке, после чего готов подраться с украинцем.

Читай также: Паркер и Уордли провели открытую тренировку и устроили битву взглядов

"Усик - цель для каждого супертяжеловеса, у него все пояса. Поэтому мне нужно правильно провести этот бой.

Я знаю, на что способен в ринге, и если я сделаю все правильно, то одержу победу и смогу победить любого супертяжеловеса. Все начнется в эти выходные, а после этого целью станет Усик", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик определился со следующим соперником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер Фабио Уордли

Статьи по теме

"Я в двух шагах": Уордли рассказал о главной мотивации на бой с Паркером "Я в двух шагах": Уордли рассказал о главной мотивации на бой с Паркером
Менеджер Усика не видит соперника, который может его побить Менеджер Усика не видит соперника, который может его побить
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри "С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев

Видео

В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Бокс12:35
Бокс: расписание боев
Бокс12:28
"Я в двух шагах": Уордли рассказал о главной мотивации на бой с Паркером
Лига Чемпионов12:05
Третий тур Лиги чемпионов - самый результативный в истории турнира
Лига конференций11:37
Самсунспор - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
Лига Чемпионов11:35
Авторы хет-трика и дублей: УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
НБА11:13
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
Бокс10:59
"Цель для каждого": Паркер готов выйти против Усика после Уордли
Лига Чемпионов10:55
Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2025/26: ПСЖ и Арсенал теперь фавориты
Европа10:36
Победный матч Реала с Ювентусом стал особенным для Куртуа
Лига Чемпионов10:20
Лига чемпионов: ПСЖ возглавил таблицу, Бенфика и Аякс на дне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK