Паркер и Уордли провели открытую тренировку и устроили битву взглядов
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) вскоре встретится в ринге с обладателем временного титула WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).
Бой новозеландского и британского боксеров состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
За три дня до поединка будущие соперники продемонстрировали свою готовность к противостоянию, проведя открытую тренировку.
Также в ходе мероприятия Паркер и Уордли устроили традиционную битву взглядов.
Напомним, что победитель этого поединка должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.
Ранее Уордли объяснил, почему верит в успех в бою с Паркером.
