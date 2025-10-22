iSport.ua
Русский Українська

Паркер и Уордли провели открытую тренировку и устроили битву взглядов

Временные чемпионы в супертяжелом весе сойдутся в ринге 25 октября.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) вскоре встретится в ринге с обладателем временного титула WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Бой новозеландского и британского боксеров состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Читай также: "Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли

За три дня до поединка будущие соперники продемонстрировали свою готовность к противостоянию, проведя открытую тренировку.

Также в ходе мероприятия Паркер и Уордли устроили традиционную битву взглядов.

Напомним, что победитель этого поединка должен стать претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Ранее Уордли объяснил, почему верит в успех в бою с Паркером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: открытая тренировка Джозеф Паркер битва взглядов дуэль взглядов Фабио Уордли

Статьи по теме

Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника
Усик определился со следующим соперником Усик определился со следующим соперником
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором "Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа20:41
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды
Лига конференций20:18
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Лига конференций20:06
Шовковский оценил уровень Самсунспора
Бокс19:40
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри
Европа19:29
Реал определился с судьбой Алабы
Бокс18:59
"Слишком рано": Экс-чемпион оценил готовность Итаумы к бою с Усиком
НХЛ18:55
Кросби установил новый клубный рекорд
Лига конференций18:35
Ближайший матч Лиги конференций станет для Шахтера юбилейным в еврокубках
Другие страны18:19
Зиеш нашел новый клуб
Бокс18:00
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK