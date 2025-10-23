iSport.ua
"Все или ничего": Промоутер указал на главную ценность боя Паркер - Уордли

Фрэнк Уоррен напомнил, что получит победитель.
Сегодня, 17:05       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер, Фрэнк Уоррен и Фабио Уордли / Getty Images
Джозеф Паркер, Фрэнк Уоррен и Фабио Уордли / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что победитель боя между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером и обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли получит возможность встретиться в ринге с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

По словам функционера, этот поединок должен состояться в начале следующего года.

Читай также: "Скоро увидимся": Паркер отреагировал на решение Усика по поводу следующего соперника

"Победитель получит шанс подраться с господином Усиком. Он сможет побороться с ним за пояс WBO и еще три титула.

Усик сказал, что готов провести этот поединок в начале следующего года. Это и есть приз - все или ничего для победителя", - отметил Уоррен.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Напомним, ранее в команде Усика подтвердили его намерения провести следующий бой с победителем поединка Паркера и Уордли.

