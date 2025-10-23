"Скоро увидимся": Паркер отреагировал на решение Усика по поводу следующего соперника
Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер прокомментировал решение абсолюта дивизиона Александра Усика подраться с победителем его поединка против обладателя временного пояса WBA Фабио Уордли.
Новозеландский боксер одобрительно воспринял информацию, что украинец согласен на бой.
Читай также: Усик определился со следующим соперником
"Это отлично, очень приятно это слышать. Скоро увидимся", - отметил Паркер.
🔔 @joeboxerparker reacts to news that Oleksandr Usyk awaits the winner of Parker vs. Wardley 🤩— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 21, 2025
🎟️ Buy #ParkerWardley NOW at https://t.co/FoiaUucI53 | Oct 25 | Live Exclusively on DAZN | Link In Bio For More pic.twitter.com/ur9lV2Ne7q
Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для Усика.
Ранее директор команды Усика рассказал о планах абсолютного чемпиона на будущее.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!