"Скоро увидимся": Паркер отреагировал на решение Усика по поводу следующего соперника

Новозеландский боксер готов выйти в ринг против абсолютного чемпиона.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер прокомментировал решение абсолюта дивизиона Александра Усика подраться с победителем его поединка против обладателя временного пояса WBA Фабио Уордли.

Новозеландский боксер одобрительно воспринял информацию, что украинец согласен на бой.

"Это отлично, очень приятно это слышать. Скоро увидимся", - отметил Паркер.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а его победитель должен стать претендентом для Усика.

Ранее директор команды Усика рассказал о планах абсолютного чемпиона на будущее.

