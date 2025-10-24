Паркер и Уордли устроили финальную дуэль взглядов перед боем

Новозеландец и британец сойдутся в ринге 25 октября.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) в ближайшем бою встретится в ринге с обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО)

Поединок новозеландца и британца состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

За день до боя состоялась церемония взвешивания боксеров, после которой они устроили финальную битву взглядов.

Напомним, что победитель боя Паркер - Уордли должен стать обязательным претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Ранее Уордли оставил послание Паркеру перед поединком.

