Паркер и Уордли устроили финальную дуэль взглядов перед боем
Новозеландец и британец сойдутся в ринге 25 октября.
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) в ближайшем бою встретится в ринге с обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО)
Поединок новозеландца и британца состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
Читай также: Паркер оказался тяжелее Уордли
За день до боя состоялась церемония взвешивания боксеров, после которой они устроили финальную битву взглядов.
Напомним, что победитель боя Паркер - Уордли должен стать обязательным претендентом для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.
Ранее Уордли оставил послание Паркеру перед поединком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!