Джозеф Паркер отреагировал на поражение от Фабио Уордли

В ночь на 26 октября Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде и завоевал временный титул WBO.

Экс-чемпион мира Джозеф Паркер прокомментировал поражение в интервью изданию The Ring.

"Послушайте, проигрывать бой — это паршиво. Я не буду сидеть здесь и притворяться, что счастлив, но жизнь продолжается. Бокс — это часть того, что я делаю, но я счастливый муж, у меня есть жена, дети и замечательная семья.

Я хочу вернуться к ним, собраться с мыслями и посмотреть, что будет дальше. Да, это больно, но я продолжу идти вперёд. Это лишь препятствие на пути, и я всё равно буду двигаться дальше. В ринге я чувствовал себя хорошо. Пламя во мне всё ещё горит, оно не погасло — поэтому, думаю, должен доказать это в следующем бою.

После боя мне казалось, что я в порядке. Но ведь я не судья. Мне казалось, что я хорошо держался, но меня подловили — такое бывает в боксе. Конечно, я хотел продолжить. Я в норме. Поздравляю Фабио Уордли — он настоящий воин, крепкий парень. Надеюсь, мы сможем провести реванш", — сказал боксёр.

