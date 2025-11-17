iSport.ua
"Смогу проверить себя": Итаума оценил своего ближайшего соперника

Британский проспект ответил, почему ему интересен бой с Франклином.
17 ноября, 18:38       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума поделился мыслями по поводу будущего бой против американца Джермейна Франклина.

По его словам, этот поединок станет для него хорошей проверкой против соперника, который способен продержаться всю дистанцию.

Читай также: Итаума получил следующего соперника

"Именно это Франклин может дать. Он прошел всю дистанцию ​​с Диллианом Уайтом и с Энтони Джошуа. Так что если он выдержал лучшие удары Эй Джея и Уайта, то, возможно, он сможет выдержать и мои удары.

Поэтому возможность пройти полную дистанцию ​​- возможно, это то, в чем я смогу проверить себя. И не только это - он только что одержал в поединке против Ивана Дычко свою лучшую победу в карьере. Потому он будет на кураже", - сказал Итаума в комментарии BoxNation.

Бой Итаумы и Франклина состоится 24 января 2026 года на арене Co-op Live в Манчестере.

Ранее бывший чемпион оценил готовность Итаумы к бою с Александром Усиком.

