"Смогу проверить себя": Итаума оценил своего ближайшего соперника

Британский проспект ответил, почему ему интересен бой с Франклином.

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума поделился мыслями по поводу будущего бой против американца Джермейна Франклина.

По его словам, этот поединок станет для него хорошей проверкой против соперника, который способен продержаться всю дистанцию.

"Именно это Франклин может дать. Он прошел всю дистанцию ​​с Диллианом Уайтом и с Энтони Джошуа. Так что если он выдержал лучшие удары Эй Джея и Уайта, то, возможно, он сможет выдержать и мои удары.

Поэтому возможность пройти полную дистанцию ​​- возможно, это то, в чем я смогу проверить себя. И не только это - он только что одержал в поединке против Ивана Дычко свою лучшую победу в карьере. Потому он будет на кураже", - сказал Итаума в комментарии BoxNation.

Бой Итаумы и Франклина состоится 24 января 2026 года на арене Co-op Live в Манчестере.

