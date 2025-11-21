iSport.ua
Русский Українська

Чемпион мира сдал положительный тест на допинг

В организме боксера обнаружили запрещенное вещество.
21 ноября, 11:45       Автор: Василий Войтюк
Субриэль Матиас / Getty Images
Субриэль Матиас / Getty Images

Пуэрториканский чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Субриэль Матиас сдал положительный тест на допинг.

По информации The Ring, VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация) обнаружила в организме боксера запрещенный препарат, а именно "остарин".

Менее месяца осталось до первой защиты Матиасом своего чемпионского титула. Он должен боксировать в Нью-Йорке 10 декабря против Далтона Смита, но теперь не известно, состоится ли бой. 

Сообщается, что Субриэль имеет право запросить вскрытие "пробы В" до конца ноября. 

Читай также: Бокс: расписание боев

Напомним, что Матиас стал чемпионом мира в июле этого года, когда сумел победить Альберто Пуэльо решением большинства судей. Теперь же Пуэльо может вернуть себе титул в поединке против Смита, если WBC примет решение лишить Матиаса пояса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Субриэль Матиас

Статьи по теме

Соперник умершего Дадашева отказался от гонорара за бой Соперник умершего Дадашева отказался от гонорара за бой
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Наполи уверенно переиграл Аталанту Наполи уверенно переиграл Аталанту
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK