Чемпион мира сдал положительный тест на допинг

Пуэрториканский чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Субриэль Матиас сдал положительный тест на допинг.

По информации The Ring, VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация) обнаружила в организме боксера запрещенный препарат, а именно "остарин".

Менее месяца осталось до первой защиты Матиасом своего чемпионского титула. Он должен боксировать в Нью-Йорке 10 декабря против Далтона Смита, но теперь не известно, состоится ли бой.

Сообщается, что Субриэль имеет право запросить вскрытие "пробы В" до конца ноября.

Читай также: Бокс: расписание боев

Напомним, что Матиас стал чемпионом мира в июле этого года, когда сумел победить Альберто Пуэльо решением большинства судей. Теперь же Пуэльо может вернуть себе титул в поединке против Смита, если WBC примет решение лишить Матиаса пояса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!