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Головкин обвинил Канело в использовании допинга

Казахский боец верит, что мексиканец употребляет запрещенные вещества.
Сегодня, 09:27
Головкин - Канело / Getty Images
Головкин - Канело / Getty Images
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Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA и IBF Геннадий Головкин заявил, что подозревает Сауля Альвареса в использовании запрещенных препаратов.

"Канело многого добился. Но есть некоторые вопросы насчет того, как он это сделал и что для этого использовал. 

Я не говорю о чем-то просто потому, что придумал это. Есть результаты из лаборатории. Врач сказал, что были результаты исследования воды.

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Когда меня спросили, я ответил: "Да, я верю, что он жульничал". Если кому-то в их команде не понравились мои слова, то это их проблемы", – сказал Головкин в интервью Boxing Scene.

Напомним, поединок Головкин - Канело состоится 17 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс канело Геннадий Головкин
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