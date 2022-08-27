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"Сложный и хороший бой": Холифилд оценил возможный поединок Усик - Фьюри

Легендарный боксер высказался о потенциальной встрече в ринге украинца и британца.
Сегодня, 16:59
Эвандер Холифилд / Getty Images
Эвандер Холифилд / Getty Images
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мыслями по поводу возможного объединительного боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Усик - талантливый боец, и в боксе главное - боксировать. У более мелких парней быстрее руки, они немного лучше двигаются. Усик - хороший боец. Когда ты хороший боец, у тебя более высокие шансы, чем у мощного панчера.

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Фьюри доказал, что он способен драться и на ближней, и на дальней дистанции. У него есть опыт.

Я думаю, что это будет сложный поединок, но кто знает. Усик - хороший боксер, и тебе нужно внести коррективы, чтобы драться с ним. Пожалуй, это будет сложный и очень хороший бой", - сказал Холифилд в комментарии Boxing Social.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри рассказал, когда может состояться бой против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эвандер Холифилд
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