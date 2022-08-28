Комми и Педраса не смогли выявить победителя

На арене Hard Rock Hotel & Casino в Талсе, штат Оклахома, США состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, где в главном событии которого в ринге встретились бывший обладатель титула IBF в легком весе Ричард Комми и экс-чемпион в двух весовых категориях Хосе Педраса.

С первых минут поединка боксеры показали настрой на победу, ведь обменивались сериями ударами и не боялись рисковать. Доминировал больше ганец, а от Педраса старался действовать вторым номером, чтобы удивить своего соперника. Во втором раунде пуэрториканец решил взять контроль под себя, пойдя в атаку. Однако, обменявшись ударами, он начал действовать вторым номером и на дистанции.

В шестом раунде боксеры столкнулись головами, из-за чего у Комми открылось небольшое рассечение над левым глазом. Ричард старался дожать соперника, а от Педраса проводил острые контратаки. Дальше Комми начал работать более аккуратно, чем начал пользоваться Педраса. Хосе больше дрался первым номером, владел инициативой, однако в конце ганец вернулся и провел несколько опасных и нужных атак.

В итоге судьи не смогли выявить победителя, присудив ничейный результат: 97-93 (Педраса), 96-94 (Комми), 95-95.