iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Сделаю все для этого": Альварес назвал свою задачу на третий бой с Головкиным

Мексиканец оценил историю противостояния с казахстанцем.
Сегодня, 08:06
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images
0 0 0

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.

По словам мексиканского спортсмена, интрига трилогии заключается в противостоянии боксеров.

"Первый бой закончился в ничью, во втором я одержал победу. Это идеальный сценарий. Вот почему у нас трилогия. У нас было два отличных поединка, и наши стили делают бой увлекательным. Но разница в том, что я сейчас в расцвете сил и чувствую себя уверенно".

Читай также: "Я знаю, что я не двуличный": Головкин ответил на оскорбления со стороны Альвареса

Альварес заявил, что намерен победить соперника досрочно.

"Одним из лучших моих ударов, является по корпусу, верно? Я буду работать над чем угодно, головой телом, но моя цель - закончить этот бой до двенадцатого раунда. Я все сделаю для этого", - приводит слова Канело Ring News 24.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес Геннадий Головкин
0 0 0

Статьи по теме

Усик принял участие в благотворительном баскетбольном матче Усик принял участие в благотворительном баскетбольном матче
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
"Я знаю, что я не двуличный": Головкин ответил на оскорбления со стороны Альвареса "Я знаю, что я не двуличный": Головкин ответил на оскорбления со стороны Альвареса
Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли
просмотров

Последние новости

Европа09:40
Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров
Украина09:10
УПЛ: календарь и результаты матчей
Игровые08:55
Сборная Италии выиграла чемпионат мира по волейболу, обыграв в финале Польшу
Сборные08:30
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Бокс08:06
"Сделаю все для этого": Альварес назвал свою задачу на третий бой с Головкиным
Теннис07:42
US OPEN-2022 (ATP): Алькарас выиграл турнир
Европа07:36
Тухель сделал первое заявление после увольнения из Челси
Теннис07:15
Алькарас - победитель мужской сетки US Open-2022
Европа00:50
Ювентус - Салернитана 2:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Сборные00:22
Евробаскет-2022: определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK