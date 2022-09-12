"Сделаю все для этого": Альварес назвал свою задачу на третий бой с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.

По словам мексиканского спортсмена, интрига трилогии заключается в противостоянии боксеров.

"Первый бой закончился в ничью, во втором я одержал победу. Это идеальный сценарий. Вот почему у нас трилогия. У нас было два отличных поединка, и наши стили делают бой увлекательным. Но разница в том, что я сейчас в расцвете сил и чувствую себя уверенно".

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Альварес заявил, что намерен победить соперника досрочно.

"Одним из лучших моих ударов, является по корпусу, верно? Я буду работать над чем угодно, головой телом, но моя цель - закончить этот бой до двенадцатого раунда. Я все сделаю для этого", - приводит слова Канело Ring News 24.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.