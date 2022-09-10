"Я знаю, что я не двуличный": Головкин ответил на оскорбления со стороны Альвареса

Обладатель титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин высказался по поводу постоянных оскорблений со стороны абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса, который регулярно обвиняет его в двуличии.

"Многие спрашивают, почему Канело злится на меня, многие этого не понимают. Я думаю, что это просто его позиция.

Он утверждает, что я что-то сказал о нем. Я вообще про него не говорю. Я только озвучиваю факты. Если ему нравится, когда люди ему льстят, то это другое. Если кто-то откровенен и честен, то это нужно воспринимать как комплимент.

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Возможно, это его стратегия - обвинять меня и называть двуличным. Я знаю, что я не такой", - сказал Головкин в комментарии Sporting News.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Геннадий Головкин также сделал прогноз на свой третий бой против Сауля Альвареса.