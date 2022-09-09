Головкин сделал оптимистичный прогноз на бой с Альваресом

Обладатель титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин поделился ожиданиями от третьего боя против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса.

По словам казахстанского боксера, он готов к поединку и не исключает, что может одержать победу нокаутом.

"Я чувствую себя лучше, чем обычно. Мне спокойно, комфортно и я не ощущаю стресса. Конечно, у меня есть свой план на бой, стратегия, но не только боксер решает, как будет проходить поединок.

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Увидим, что предложит мой соперник. Я готов ко всему. Если он хочет сразиться на ближней дистанции, я это сделаю.

Если он хочет драться на дальней дистанции, значит, так оно и будет. Я готов ко всему, и болельщики это увидят. Я даже не исключаю своей победы нокаутом", - приводит слова Головкина Boxing News 24.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Сауль Альварес озвучил свою основную цель в бою с Геннадием Головкиным.