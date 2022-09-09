iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Головкин сделал оптимистичный прогноз на бой с Альваресом

Казахстанский боец предполагает, что может завершить поединок досрочной победой.
Сегодня, 18:52
Геннадий Головкин / Getty Images
Геннадий Головкин / Getty Images
0 0 0

Обладатель титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин поделился ожиданиями от третьего боя против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса.

По словам казахстанского боксера, он готов к поединку и не исключает, что может одержать победу нокаутом.

"Я чувствую себя лучше, чем обычно. Мне спокойно, комфортно и я не ощущаю стресса. Конечно, у меня есть свой план на бой, стратегия, но не только боксер решает, как будет проходить поединок.

Читай также: Головкин: Канело хочет стать великим, но ему еще нужно расти и многому научиться

Увидим, что предложит мой соперник. Я готов ко всему. Если он хочет сразиться на ближней дистанции, я это сделаю.

Если он хочет драться на дальней дистанции, значит, так оно и будет. Я готов ко всему, и болельщики это увидят. Я даже не исключаю своей победы нокаутом", - приводит слова Головкина Boxing News 24.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Сауль Альварес озвучил свою основную цель в бою с Геннадием Головкиным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Геннадий Головкин
0 0 0

Статьи по теме

Усик: Бой с Альваресом интересен только из-за денег Усик: Бой с Альваресом интересен только из-за денег
Альварес озвучил свою основную цель в бою с Головкиным Альварес озвучил свою основную цель в бою с Головкиным
"Это будет сложно для Усика": Альварес назвал главное преимущество Фьюри перед украинцем "Это будет сложно для Усика": Альварес назвал главное преимущество Фьюри перед украинцем
"У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ "У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ
Помочь журналистам

Видео

Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа20:01
"У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ
Бокс19:42
Бывший чемпион назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа
Формула 119:35
Гран-при Италии. Вторая практика: Ферстаппен разделил пилотов Феррари в первой тройке
Украина19:09
Сенсация в первом же матче тура: хет-трик Таллеса помог Руху обыграть Зарю
Бокс18:52
Головкин сделал оптимистичный прогноз на бой с Альваресом
Другие страны18:49
США претендует на право проведения клубного чемпионата мира-2023
Европа18:28
Чемпион Турции вернется к идее подписания Довбика в январе - источник
Лига наций18:23
Петраков довызвал в сборную Украины нескольких игроков из-за травм Шапаренко и Бущана
Формула 117:51
Ферстаппен, Перес, Сайнс и Боттас получат штрафы за смены элементов СУ на Гран-при Италии
Украина17:40
Луческу провел 650 матчей во главе Шахтера и Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK