Альварес озвучил свою основную цель в бою с Головкиным
Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал предстоящий бой против обладателя титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина, с которым они вскоре в третий раз встретятся в ринге.
По словам мексиканского боксера, он нацелен на то, чтобы отправить своего оппонента на пенсию.
"Это моя цель. Без неуважения к нему. Он отличный боец, один из лучших средневесов в истории бокса. Но это то, ради чего я тренируюсь. Моя цель - завершить его карьеру, его большую карьеру.
Я чувствую голод. Я всегда тренируюсь на 100%. Это не исключение. Я ощущаю мотивацию. Я просто не могу дождаться, чтобы выйти в ринг.
Читай также: Головкин - о бое с Альваресом: Это будет самая крупная победа в моей карьере
Я сразу принял поражение от Бивола. Что есть, то есть. Я рискнул, поднявшись в полутяжелый вес, чтобы стать великим. Когда ты делаешь такие вещи, знаешь, что такое может произойти. Это еще не конец света.
Надо продолжать стараться. Я собираюсь продолжать. Я собираюсь быть одним из самых лучших бойцов в боксе. Мне не нужно принимать риск, но я люблю бокс. Я люблю творить историю. Я принимаю поражение. Когда ты выиграешь, ты празднуешь. Когда ты проигрываешь, тебе нужно это принять", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.
Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).
Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.
Ранее Головкин рассказал, собирается ли завершить карьеру после боя с Альваресом.