Альварес озвучил свою основную цель в бою с Головкиным

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал предстоящий бой против обладателя титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина, с которым они вскоре в третий раз встретятся в ринге.

По словам мексиканского боксера, он нацелен на то, чтобы отправить своего оппонента на пенсию.

"Это моя цель. Без неуважения к нему. Он отличный боец, один из лучших средневесов в истории бокса. Но это то, ради чего я тренируюсь. Моя цель - завершить его карьеру, его большую карьеру.

Я чувствую голод. Я всегда тренируюсь на 100%. Это не исключение. Я ощущаю мотивацию. Я просто не могу дождаться, чтобы выйти в ринг.

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Я сразу принял поражение от Бивола. Что есть, то есть. Я рискнул, поднявшись в полутяжелый вес, чтобы стать великим. Когда ты делаешь такие вещи, знаешь, что такое может произойти. Это еще не конец света.

Надо продолжать стараться. Я собираюсь продолжать. Я собираюсь быть одним из самых лучших бойцов в боксе. Мне не нужно принимать риск, но я люблю бокс. Я люблю творить историю. Я принимаю поражение. Когда ты выиграешь, ты празднуешь. Когда ты проигрываешь, тебе нужно это принять", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Головкин рассказал, собирается ли завершить карьеру после боя с Альваресом.