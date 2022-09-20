iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Уайлдера призвал не сбрасывать со счетов Джошуа в бою с Фьюри

Малик Скотт проанализировал потенциальный поединок между британскими боксерами.
Сегодня, 00:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
0 0 0

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт поделился мыслями по поводу возможного боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

По его мнению, не стоит считать Цыганского короля безоговорочным фаворитом и не оставлять шансов Эй Джею, поскольку последнему есть что доказывать и он снова хочет вернуться на вершину.

"Это прекрасное время для Джошуа, чтобы принять бой против Фьюри. Мне кажется, что Эй Джею есть что доказывать. Он хочет снова оказаться на вершине. Они всегда хотели сразиться друг с другом. Большой вопрос, действительно ли бой состоится. Сейчас мы просто в такой ситуации, где так много бизнеса, люди так эгоистичны и жадны.

Но больше всего мне нравится и за что стоит отдать Джошуа должное, так это за то, что он согласился, какое бы соглашение они не предлагали. Нужно уважать это. Он сказал, что примет любое соглашение, которое они мне предложат. Он верит, что сможет победить Тайсона Фьюри.

Читай также: Джошуа получил контракт на бой с Фьюри

Это трудная работа для Эй Джея, но, на мой взгляд, у него есть послужной список, у него есть золотая медаль, у него есть способности. Джошуа может бить, он сильный и большой. Лично я считаю, что люди, вообще не дающие ему шанса, безумны. Я с этим совершенно не согласен.

Фьюри в огне. Он всех побеждает. Да, но он также более уязвим, чем когда-либо. Кроме того, Фьюри дает вам возможность нанести больше ударов, чем он, и в супертяжелом весе я просто не могу полностью верить в кого-то, кто дает вам возможность ударить себя. Он сам сказал, что он очень уязвим. Но это тоже делает его увлекательным", - приводит слова Скотта Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа принял вызов Тайсона Фьюри и согласился на проведение боя в декабре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Малик Скотт
0 0 0

Статьи по теме

"Чертовски хороший бой": Рой Джонс - о возможном поединке Усика и Уайлдера "Чертовски хороший бой": Рой Джонс - о возможном поединке Усика и Уайлдера
Промоутер Фьюри: Наиболее важные пункты контракта на бой с Джошуа согласованы Промоутер Фьюри: Наиболее важные пункты контракта на бой с Джошуа согласованы
Менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком Менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком
Альварес: Головкин - топовый боец, он может одолеть любого Альварес: Головкин - топовый боец, он может одолеть любого
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
Тренер Уайлдера призвал не сбрасывать со счетов Джошуа в бою с Фьюри
Бокс00:29
Альварес: Головкин - топовый боец, он может одолеть любого
Вчера, 23:58
Лига наций23:58
Миколенко пропустил тренировку сборной Украины
Лига наций23:32
Ярмоленко весело наказал молодых партнеров по сборной Украины за поражение в теннисбол
Бокс22:57
Хирн: Альварес хочет получить реванш с Биволом
Теннис22:25
Ястремская выбыла на неопределенный срок из-за травмы
21:49
Сборная Украины по футзалу стала победителем Кубка трех наций
Европа21:14
Стало известно, во сколько Ювентусу может обойтись увольнение Аллегри
Европа20:38
Бывший защитник Боруссии Дортмунд нашел себе новую команду в Бундеслиге
НБА20:01
НБА вскоре понизит возраст для участников драфта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK