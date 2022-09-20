Тренер Уайлдера призвал не сбрасывать со счетов Джошуа в бою с Фьюри

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт поделился мыслями по поводу возможного боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

По его мнению, не стоит считать Цыганского короля безоговорочным фаворитом и не оставлять шансов Эй Джею, поскольку последнему есть что доказывать и он снова хочет вернуться на вершину.

"Это прекрасное время для Джошуа, чтобы принять бой против Фьюри. Мне кажется, что Эй Джею есть что доказывать. Он хочет снова оказаться на вершине. Они всегда хотели сразиться друг с другом. Большой вопрос, действительно ли бой состоится. Сейчас мы просто в такой ситуации, где так много бизнеса, люди так эгоистичны и жадны.

Но больше всего мне нравится и за что стоит отдать Джошуа должное, так это за то, что он согласился, какое бы соглашение они не предлагали. Нужно уважать это. Он сказал, что примет любое соглашение, которое они мне предложат. Он верит, что сможет победить Тайсона Фьюри.

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Это трудная работа для Эй Джея, но, на мой взгляд, у него есть послужной список, у него есть золотая медаль, у него есть способности. Джошуа может бить, он сильный и большой. Лично я считаю, что люди, вообще не дающие ему шанса, безумны. Я с этим совершенно не согласен.

Фьюри в огне. Он всех побеждает. Да, но он также более уязвим, чем когда-либо. Кроме того, Фьюри дает вам возможность нанести больше ударов, чем он, и в супертяжелом весе я просто не могу полностью верить в кого-то, кто дает вам возможность ударить себя. Он сам сказал, что он очень уязвим. Но это тоже делает его увлекательным", - приводит слова Скотта Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа принял вызов Тайсона Фьюри и согласился на проведение боя в декабре.