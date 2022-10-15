Арреола назвал фаворита возможного боя Усик - Уайлдер

Представитель супертяжелого дивизиона Крис Арреола сделал прогноз на возможный бой между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По словам американского боксера, в таком потенциальном поединке он бы отдал предпочтение украинскому чемпиону.

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"Это должен быть хороший бой. Я думаю, что Усик просто сильный парень, он бьется как мужик. Он не сражается как боксер. Усик выходит в ринг драться, а не боксировать.

Их поединок должен получиться хорошим, но я просто скажу Уайлдеру, что Усик дважды сделал из Джошуа то, что сделал. Поэтому должен получиться чудесный бой, и тут я выберу Усика", - сказал Арреола в комментарии ESNEWS.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, когда может подраться с Александром Усиком.