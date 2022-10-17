"Мое сердце разбито": Хелениус болезненно отреагировал на поражение Уайлдеру

Финский супертяжеловес Роберт Хелениус поделился мыслями по поводу своего поражения в противостоянии с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По словам боксера, он сожалеет, что проиграл тяжелым нокаутом уже в первом раунде, и надеялся, что поединок продлится дольше.

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"Возможно, меня отстранят на какое-то время. Я долго не был с семьей, поэтому сделаю паузу и обо всем подумаю. Предполагаю, что не буду прекращать тренироваться, но какое-то время проведу с родными, а там посмотрим.

Я бы просто хотел, чтобы бой продлился немного дольше. Поединок даже не начался. Сейчас мое сердце разбито, но пусть пройдет время, а затем мы подумаем над этим, разберемся с определенными вещами. Я проведу время с семьей, просто возьму паузу. Раны заживут", - сказал Хелениус в комментарии Blue Blood Sports TV.

Также Роберт Хелениус объяснил, почему настолько быстро оказался в нокауте в бою с Деонтеем Уайлдером.