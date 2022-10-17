Хелениус объяснил свой быстрый нокаут в бою с Уайлдером

Представитель супертяжелого дивизиона Роберт Хелениус прокомментировал свое поражение в бою с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По словам финского боксера, американцу удалось быстро отправить его в нокаут, поскольку он не был готов к новой тактике со стороны соперника.

"Я думаю, что у него была новая тактика. Ни в одном из его поединков я реально не видел, чтобы Уайлдер дрался на задней ноге. Моя тактика заключалась в том, чтобы заставлять его постоянно отступать. Но у него была хорошая тактика, поэтому он неожиданно меня поймал.

Уайлдер - Хелениус: видео нокаута

Уайлдер - хороший боксер, поэтому он может приспособиться. Я не думал, что он так быстро перестроится после своих последних боев. Но Уайлдер это сделал. Мое уважение ему.

Поединки всегда отличаются от спаррингов. Бой - это всегда бой. В спаррингах я почувствовал его правую руку, но тогда я отходил, а теперь шел вперед. Я смог ее почувствовать и угодил в нокаут", - сказал Хелениус в комментарии Blue Blood Sports TV.

Напомним, что Деонтей Уайлдер одержал победу над Робертом Хелениусом нокаутом в первом раунде.