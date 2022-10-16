Хелениус рассказал о своем состоянии после тяжелого нокаута от Уайлдера

Финский боксер был отправлен американцем на настил ринга уже в первом раунде.

Представитель супертяжелого дивизиона Роберт Хелениус прокомментировал свое поражение в поединке с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Финский боец поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что чувствует себя нормально, несмотря на тяжелый нокаут.

Уайлдер - Хелениус: видео нокаута

Об этом супертяжеловес написал в своем Instagram.

"Большое спасибо всем за любовь и поддержку. Со мной все в порядке после обследования в больнице. Остаюсь скромным как после победы, так и после поражения", - написал Хелениус.

Напомним, что Деонтей Уайлдер одержал победу над Робертом Хелениусом нокаутом в первом раунде.