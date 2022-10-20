Авторитетный тренер предположил, с кем проведет бой Ломаченко, если победит Ортиса

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением о будущем Василия Ломаченко.

По словам специалиста, он должен сразиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни, если победит Джемейна Ортиса.

"Если Хэйни не сможет заполучить бой против Ломаченко, Дэвиса или Райана Гарсии, то пусть поднимается в первый полусредний вес. Мне кажется, что он может устроить поединок с Ломой, потому что если ему придется иметь дело с Бобом Арумом, то этот бой будет легко организовать. Я думаю, что следующим, пожалуй, будет его поединок с Ломой".

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"Трудно сказать, кто победит, ведь Ломаченко очень талантливый. В этом поединке сложно назвать фаворита, но бой будет огромным. Я думаю, что этот поединок, вероятно, состоится, особенно если они оба будут драться в Top Rank. Давайте надеяться, что увидим этот бой. А если нет, то пусть Хэйни просто поднимется в первый полусредний вес", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.

Напомним, 29 октября Ломаченко проведет бой против Джеймена Ортиса.

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