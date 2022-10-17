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Ломаченко объяснил, почему не перешел в профи после первого олимпийского золота

Украинец послушал указания своего отца, который отметил историческую ценность.
Сегодня, 15:28
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился воспоминаниями о своей победы на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

По словам украинского спортсмена, его отец настоял на том, чтобы он остался в любителях еще на один олимпийский цикл.

"Все боксеры-любители, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, после завоевания золотой медали переходят в профи. Я думаю, что все великие чемпионы среди любителей хотят попытаться стать чемпионами в профессионалах. У меня тоже было так.

Когда я завоевал первую золотую медаль Олимпиады, я решил перейти в профи. Но я остался, потому что такое решение принял мой отец. Он объяснил, что я должен поехать на еще одну Олимпиаду, поскольку в Украине не было двукратного олимпийского чемпиона. Это исторический момент".

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"Я не думал об этом. Я этого не понимал. Одной медали мне было достаточно, поскольку это была моя детская мечта. Я засыпал и просыпался с этой мечтой, жил с этой мечтой. Когда я взял золотую медаль, я был готов к профессиональному боксу. Но отец объяснил мне, что нам нужно сделать это еще раз. Я сказал: "Хорошо, без проблем", - заявил Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, украинский боксер в 2012 году завоевал второе олимпийское золото, победив в финале представителя Южной Кореи.

Ранее Василий Ломаченко назвал тройку лучших боксеров в истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко
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