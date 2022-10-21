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Хирн сделал прогноз на потенциальный бой Ломаченко - Хэйни

Промоутер в предвкушении титульного поединка в легком весе.
Сегодня, 10:06
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images
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Британский авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно возможного поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По словам функционера, шансы на победу равные, однако в ближайшее время американец сменит весовую категорию.

"Ломаченко против Хэйни - отличный бой, но далеко не такой масштабный, как Гарсии против Дэвиса. Только вопрос времени, когда Девин поднимется в первый полусредний вес. Даже когда мы еще работали с ним, я знал, что ему очень тяжело. Хэйни - экстремальный профессионал. Если он освободит свои титулы и поднимется в весе, все будут говорить, что он сбежал от Ломаченко или останется и рискнет всем. Потому что это бой 50 на 50".

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"Все же я надеюсь, что Хэйни останется в 135 фунтах еще на один бой против Ломаченко. Это отличный поединок и я верю, что Девин может победить", - цитирует Хирна Boxing 247.

Напомним, 29 октября Ломаченко проведет бой против Джеймена Ортиса.

Ранее сообщалось, что Хэйни озвучил свои планы после победы над Камбососом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эдди Хирн девин хэйни
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