"Хочу драться с лучшими": Хэйни озвучил свои планы после победы над Камбососом

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хэйни поделился впечатлениями от победы над Джорджем Камбососом в реванше.

"Мой отец хотел, чтобы я больше использовал хук, но я чувствовал, что сегодня вечером я выиграл бой благодаря правой руке. Использовать правую руку против левши всегда правильно. Он воин. Я снимаю шляпу перед Джорджем Камбососом.

Я определенно должен быть в рейтинге лучших вне зависимости от весовой категории. В первом бою он сказал, что у меня был только джеб. Сегодня показала себя правая рука. Я показал свою универсальность. Я дважды приезжал в Австралию и дважды победил этого парня в его родном городе. Я точно заслуживаю быть в рейтинге P4P", - сказал непобежденный американец.

Хэйни - Камбосос: видео боя

Также Хэйни заявил, что готов драться с лучшими бойцами, отвечая на вопрос, будет ли его следующим соперником Василий Ломаченко или Джервонта Дэвис.

"Я буду драться против всех желающих. Неважно, кто это. Я хочу драться с лучшими бойцами мира. Я считаю, что я - лучший боец ​​в мире. Кто бы ни был следующим соперником, приведите его", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что Девин Хэйни победил Джорджа Камбососа в их втором поединке единогласным решением судей.