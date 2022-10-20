"Большая мотивация": Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Ортисом

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался по поводу предстоящего боя против Джемейна Ортиса.

По словам боксера, он со всей ответственностью готовится к поединку и хочет показать свои лучшие качества, а после рассчитывает снова получить титульный бой.

"Я готовлюсь принять свою роль. Это очень важно. Это большая мотивация, и сейчас мне предстоит еще один шаг, и я готовлюсь к этому. Я тренируюсь очень усердно, как всегда, и очень серьезно концентрируюсь на сопернике. Могу предсказать, что покажу свой максимум.

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Я думаю, что Ортис очень, очень хороший парень. У меня были отличные отношения с ним, потому что он был в моем лагере, и он помог мне подготовиться к бою с Ричардом Комми.

Прошло около десяти лет после начала моей профессиональной карьеры. У меня в голове и сердце есть цель, и я готовлюсь к этому моменту, и мне нужен этот шанс снова", - цитирует Ломаченко Boxing News 24.

Напомним, что бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.