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Ломаченко оценил возможность проведения боя с Хэйни

Бывший чемпион может подраться за звание абсолюта в легком дивизионе.
Сегодня, 17:45
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался по поводу потенциального боя против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.

По его словам, сейчас он полностью сконцентрирован на ближайшем поединке с Джемейном Ортисом, который состоится 29 октября, после чего можно будет обсудить бой за все пояса.

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"Мне понравился бой Хэйни - Камбосос. Девин очень хорошо работал джебом, он был более техничен, лучше адаптировался. Хэйни был быстрее Камбососа.

Мой бой с Хэйни? Сначала меня ждет поединок 29 октября. Я не думаю, что Хэйни будет бегать от меня. Пока мне нечего сказать Девину. Я подожду до 29 октября, а после этого мы можем поговорить", - сказал Ломаченко в комментарии ESNEWS.

Напомним, что бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее менеджер Ломаченко сообщил, когда тот может подраться за звание абсолютного чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни
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