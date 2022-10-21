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Президент WBC выразил заинтересованность в организации боя Ломаченко с Хэйни

Бывший чемпион может получить возможность подраться за все титулы легкого дивизиона.
Вчера, 22:26
Маурисио Сулейман / Getty Images
Маурисио Сулейман / Getty Images
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Президент WBC Маурисио Сулейман высказался по поводу потенциального боя между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По словам главы Всемирного боксерского совета, подобный поединок должен быть невероятным.

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"Это потрясающий бой. Девин Хэйни участвовал во всех процессах. Он завоевал звание временного чемпиона, когда Ломаченко попросил бой за титул, который освободил Майки Гарсия. Они победили, затем появился "франчайзинговый" титул и возникла ситуация, которая привела к большому количеству отличных боев в легком весе.

Девин Хэйни - абсолютный чемпион мира. Ломаченко возвращается с большой ответственностью и гордостью за свою страну. Так что если они встретятся, то это будет поразительное событие во всех аспектах", - сказал Сулейман в комментарии ESNEWS.

Ранее Василий Ломаченко оценил возможность проведения боя с Девином Хэйни.

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