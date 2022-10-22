"В нашей стране ужасное время": Ломаченко - о войне в Украине

Спортсмен высказал свое отношение по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко посетил благотворительный вечер Александра Усика в Калифорнии.

Во время мероприятия украинский спортсмен рассказал о полномасштабной войне в Украине.

"Для нас это большое событие (благотворительный вечер - прим.), поскольку Усик поддерживает многих украинцев, поддерживает нашу страну. Он много помогает Украине. Так что мы с нетерпением ждем начала этого мероприятия".

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"Мне очень сложно объяснить вам, потому что мой английский ограничен. В нашей стране ужасное время. Конечно, мы все хотим остановить эту войну. Я не хочу видеть, как умирает много людей, поэтому мы привлекаем к этому внимание", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Ранее сообщалось, что Усик получил специальный пояс от WBC.